شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالحليم علي يرفض حضور مران الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض عبدالحليم على مدير الكرة بالفريق الكروي الأول بنادي الزمالك حضور مران الفريق أمس الأحد وابلغ الجهاز الفني والإداري بعدم حضوره واستقالته من منصبه اعتراضًا على التدخل في اختصاصات عمله من لجنة الكرة واللجنة المؤقتة التي تسيير أعمال النادي.

وأخطر مدير الكرة المستقيل الجهازين بعدم حضوره لمقر النادي، اليوم الاثنين، أيضًا وعدم حضور المران بعد تقديم وإعلان استقالته.

ووفقًا لمصدر داخل الجهاز الفني، فإن جهودًا تبذل من بعض المسؤولين داخل النادي وخارجه لإقناع العندليب بالتراجع عن قراره، إلا أن الجميع فشل أمس في الوصول له بسبب إغلاق هاتفه وعدم رده على أي مسؤول بالنادي.