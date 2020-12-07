شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة منسق المنتخب وارتياح في الجهاز بعد التصنيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أظهرت المسحة التي خضع إليها شادى الجيلانى، المنسق الإعلامى لمنتخب مصر الأول، خلال الساعات الأخيرة سلبتها ليتأكد شفاءه من فيروس كورونا، بعد إصابته خلال معسكر المنتخب الوطني الاخير عقب رحلة العودة من توجو، بعدما فاز الفراعنة بنتيجة 3-1 في الجولة الرابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022.

وسادت حالة من الارتياح داخل الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حساك البدري بعد تقدم المنتخب في الترتيب الشهري للفيفا بعدما شهدت النسخة الأخيرة من التصنيف العالمي للمنتخبات، تقدما كبيرا لمنتخب مصر الاول بقيادة حسام البدرى حيث صعد الفراعنة إلى المركز 49 بعد أن كان في المركز الـ 52 الشهر الماضى، والكاميرون ضمن مصاف أفضل 50 منتخباً على حساب كل من كوستاريكا وغانا.