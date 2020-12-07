شكرا لقرائتكم خزينة الأهلى تنتظر حصاد التتويج بالثلاثية والمشاركة في كأس العالم للأندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنتعش خزينة النادى الأهلى بمبلغ مالى كبير بعد تحقيق الثلاثية عقب فوز الفريق ببطولة الدورى العام وبطولة دورى أبطال افريقيا وأخيراً بطولة كأس مصر، وتعد بطولة الدورى هى الوحيدة التى لن يحصل الأهلى على عائد نطير الفوز بها وفقاً للائحة فيما يحصل الفريق على مبلغ مليون ونصف المليون بعد الفوز ببطولة كأس مصر.

ويعد الفوز بالأميرة الافريقية هو أهم عوائد خزينة الأهلي، حيث يحصل الأهلى على مبلغ 2.5 مليون دولار مكافأة الحصول عليها، 200 ألف دولار فى انتظار الأهلى حال تتويجه بالسوبر الأفريقى على حساب نهضة بركان، 2.5 مليون دولار نظير المشاركة فقط فى كأس العالم للأندية، 3 ملايين دولار حال اقتناص الفريق المركز الرابع، 4 ملايين دولار حال حصوله على الميدالية البرونزية، 5 ملايين دولار حال حصوله على مركز الوصيف و6 ملايين دولار حال تتويجه بلقب كأس العالم للأندية.

وتوج النادى الأهلى ببطولة كأس مصر بعد هزيمة طلائع الجيش فى نهائى البطولة على استاد برج العرب بركلات الترجيح، ليتوج الأهلى بطل كأس مصر للمرة الـ 37 فى تاريخه، وذلك بعد موسم مميز للفريق الأحمر، إلا أنه على صعيد الأرقام القياسية نجح المارد الأحمر فى إضافة رقم جديد إلى سلسلة أرقامه، بعد الجمع بين الدورى والكأس فى 15 موسما.

كما فتح مسئولو النادى الأهلى خطوط اتصالات مع نظراؤهم فى الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" وكذلك اتحاد الكرة لمعرفة ملعب مباراة السوبر الأفريقى وموعد القاء النهائى الذى سيجمع الأهلى بطل دورى أبطال أفريقيا مع نهضة بركان المغربى بعدما تناولت تقارير كثيرة أن اللقاء سيُقام يوم 18 ديسمبر الجارى بدلاً من 10 الشهر ذاته، كما سيُقام السوبر بملعب برج العرب بدلاً من استاد القاهرة وهو ما جعل إدارة الأهلى تفتح خط إتصالات مع إدارة الكاف من أجل حسم مسألة موعد وملعب المباراة المرتقبة التى يتطلع خلالها الأحمر للفوز والتتويج بالسوبر الأفريقى على حساب الفريق المغربى الذى حصد بطولة الكونفدرالية على حساب بيراميدز.