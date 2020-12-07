الدوري السعودي | كاريلي يتحدث عن التحسن الملحوظ لفريق اتحاد جدة

أعرب البرازيلي فابيو كاريلي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي عن سعادته البالغة عقب الفوز على الوحدة 2 / 1 وصعود فريقه للمربع الذهبي بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين).
وأكد كاريلي في تصريحات لقناة “السعودية الرياضية” أن الفريق بدأ يتحسن بشكل ملحوظ وظهر ذلك في نتائج المباريات الأخيرة.
وأضاف كاريلي أن الفترة المقبلة تتطلب عملًا كبيرًا من أجل الحفاظ على النتائج الطيبة وثبات الأداء.
وعن المهاجم الصربي ألكسندر بريجوفيتش أكد كاريلي أن طريقة لعب الفريق لا تساعد بريوفيتش الذي يعد مهاجم صندوق ويحتاج اللعب على الأطراف كثيرًا وإمداده بالكرات العرضية وهي الطريقة التي لا يعتمد عليها الاتحاد حاليًا.
من جانبه، أكد جاري رودريجيز لاعب الفريق أنه سعيد من أجل الاتحاد وجمهوره والعودة إلى طريق الانتصارات.
وأشار إلى أن التحسن الدفاعي ومرحلة الأستقرار التي يمر بها الفريق تساعد على تحسن النتائج.
واتفق معه عبد العزيز البيشي حيث قال إن الأستقرار يجعل الفريق يتحسن من مباراة لأخرى، مشيرًا إلى أن هدف الفريق هو المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.
وشدد لاعب الاتحاد على أن فريقه عازم على تخطى مرحلة النتائج السلبية وتقديم موسم مختلف لإسعاد الجماهير.
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