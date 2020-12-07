- 1/2
- 2/2
أشاد البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق توتنهام بفوز فريقه 2 / صفر على ضيفه أرسنال اليوم الأحد في قمة مباريات المرحلة الحادية عشر ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وقدم مورينيو التهنئة في الوقت نفسه للإسباني ميكيل آرتيتا، مدرب آرسنال، مشيرًا إلى أن فريق (المدفعجية)، ظهر بشكل جيد للغاية في الديربي اللندني، رغم خسارته بثنائية أحرزها هيونج مين سون وهاري كين.
وقال مورينيو عقب المباراة “كانت مباراة كبيرة بكل معنى الكلمة، ليس فقط لأنها كانت بين توتنهام وأرسنال“.
وتابع مورينيو “أريد أن أقول بعض الكلمات، أرغب في تقديم التهنئة لميكيل أرتيتا لأنه قدم لنا مباراة قوية وجعل الأمور صعبة للغاية بالنسبة لنا”.
وأضاف مورينيو “يمكنني أن أتخيل غدًا حديث عناوين الصحف بشأن عدم وجودهم (أرسنال) في مركز جيد بجدول الترتيب، لكنني أعتقد أنه مع هؤلاء اللاعبين وميكيل سوف تتحدث وسائل الإعلام عن مدى الندية التي اتسمت بها المباراة. إنني متأكد أن الأمور سوف تسير على ما يرام بالنسبة لهم”.
بهذا الفوز، أرتفع رصيد توتنهام إلى 24 نقطة في صدارة البطولة، فيما توقف رصيد أرسنال عند 13 نقطة في المركز الخامس عشر.
كانت هذه تفاصيل خبر مورينيو: سعيد بهزيمة آرسنال الذي قدم مباراة جيدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.