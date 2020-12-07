عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ابتعد بالصدارة.. ميلان يتحدى ثلج إبرا برقم للتاريخ

الإثنين 7 ديسمبر 2020

الخليج 365

واصل قطار ميلان انطلاقته الصاروخية في الدوري الإيطالي للموسم الحالي محققا فوزه الثامن بالمسابقة على حساب سامبدوريا بنتيجة 2-1.



وخلال اللقاء الذي أقيم على ملعب سامبدوريا، تمكن ميلان من مواصلة نتائجه المميزة في الموسم الحالي من الدوري الإيطالي، محققا فوزه الثالث على التوالي والثامن في 10 مباريات مقابل تعادلين فقط، وبدون أي هزائم، ليواصل التحليق بالصدارة.

ولم يتأثر ميلان مجددا بغياب مهاجمه المخضرم وهدافه الأول هذا الموسم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، الذي يتعافى من الإصابة التي لحقت به في موقعة نابولي بالجولة الثامنة التي حسمها الروسونيري 3-1، حيث فاز في غيابه على فيورنتينا 2-0 ثم سامبدوريا 2-1.

وظهر إبراهيموفيتش (الأحد) في فيديو بثه عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي انستقرام وهو يتدرب بقوة على الثلج من أجل مواصلة التأهيل من الإصابة تمهيدا للعودة مجددا لمباريات الفريق.

ويدين ميلان بالفوز إلى نجميه الإيفواري فرانك كيسي الذي تقدم له بهدف في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول من ركلة جزاء، قبل أن يضيف الإسباني صامويل كاستييخو الهدف الثاني في الدقيقة 77، فيما ضيق سامبدوريا الفارق في الدقيقة 82 عن طريق السويدي ألبين إكدال.

وللمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بالدوري الإيطالي، ينجح ميلان في التسجيل على مدار 30 مباراة متصلة، محطما رقمه السابق بإحراز الأهداف في 29 لقاء متتاليا بين عامي 1972 و1973.

ورفع هذا الفوز رصيد الروسونيري إلى 26 نقطة في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، بفارق 5 نقاط عن غريمه إنتر ميلان أقرب مطارديه، و6 عن يوفنتوس حامل اللقب ونابولي الرابع بفارق الأهداف.

وهذه هذه الخسارة الخامسة لسامبدوريا في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 3 مباريات والتعادل في مباراتين، ليتوقف رصيد عند 11 نقطة في المركز الـ12.