رسميًا.. بيراميدز يُعلن التعاقد مع أحمد الشيخ لمدة 3 مواسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أعلن نادي بيراميدز تعاقده مع صانع الألعاب أحمد الشيخ في صفقة انتقال حر ليكون آخر صفقات النادي قبل غلق باب القيد للموسم الجديد.
ومن جانبه، وقع أحمد الشيخ على عقد انضمامه لصفوف بيراميدز لمدة ٣ سنوات مقبلة، حتى ٢٠٢٣، بحضور عمرو بسيوني مدير التعاقدات بالنادي.
وأصبح الشيخ هو سادس وآخر صفقات بيراميدز استعدادا لانطلاق مباريات الموسم الجديد، بعد التعاقد مع رمضان صبحي وشريف إكرامي وأحمد فتحي وأحمد سامي والفلسطيني محمود وادي.
وكان الأهلي استغنى عن خدمات اللاعب بعد نهاية الموسم ليصبح لاعبا حرًا.
وتراجع الزمالك عن ضم أحمد الشيخ بسبب تصريحات السابقة ورفضه الانضمام للفريق الأبيض.
وتنتهي فترة الانتقالات الجارية بنهاية اليوم السادس من ديسمبر.
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