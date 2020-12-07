مرتضى منصور : قانون الرياضة لا يمنح الوزير سلطة الحل والايقاف والتجميد

طالب المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، بتطبيق القانون والدستور في أزمة نادي الزمالك، مشددا قانون الرياضة لا يمنح وزير الرياضة سلطة الحل والايقاف والتجميد.

وأوضح رئيس الزمالك السابق في فيديو نشره عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي "يا سيادة الرئيس انا اطالب بتطبيق الدستور والقانون، واشكر اعضاء الجمعية العمومية الذين عندما جاءوا اليوم يجمعون توقيعات اعتدى عليهم، مدير أمن النادي

عاطف دعبس، علنًا، وما الذي أعاد عاطف دعبس بلطجي ممدوح عباس إلى النادي، هل تظن أن أحمد البكري هو رئيس النادي، لا بل ممدوح عباس، وعاد برجاله، فلنرى، فوزي العريان كان مستشاره، عاد أيمن عبد الخالق سكرتيره، عاد مدير متابعة. احمد بكري لم يحترم قرار تعيينه.. لأنه عينموظفين جدد وهذا ليس من سلطاته".

وأضاف "أنت تسير أعمال قانون الرياضة لا يمنح وزير الرياضة سلطة الحل والايقاف والتجميد، والقرار منفردًا في يد الجمعية العمومية. ما حدث معي، إنني استقبلت خطاب من الجهة الإدارية أن هناك لجنة برئاسة أحمد الشيخ، ترغب في فحص مستندات النادي فوقعت بالموافقة فورًا. المخالفات التي اكتشفها احمد الشيخ، العضويات الاستثنائية، مندهش لأن المستشار أحمد الشيخ عضويته استثنائية، اذًا لماذا تعترض وتعتبرها مخالفة، بجانب ان الشيخ طالبني بتعين بنات معارفه في قناة الزمالك، ورفضت".