مرتضى منصور : أشكر أعضاء الجمعية العمومية.. ورجال ممدوح عباس يديرون الزمالك

حرص مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، على توجيه الشكر لأعضاء الجمعية العمومية بنادي الزمالك، بعد محاولتهم جمع توقيعات للمطالبة بعودة مجلس الإدارة مرة أخرى.
وقال منصور خلال مقطع فيديو بثه عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، " اشكر اعضاء الجمعية العمومية الذين عندما جاءوا اليوم يجمعون توقيعات اعتدى عليهم، مدير أمن النادي عاطف دعبس، علنًا، وما الذي أعاد عاطف دعبس بلطجي ممدوح عباسإلى النادي، هل تظن أن أحمد البكري هو رئيس النادي لا بل ممدوح عباس، وعاد برجاله، فلنرى، فوزي العريان كان مستشاره، عاد أيمن عبد الخالق سكرتيره، عاد مدير متابعة. احمد بكري لم يحترم قرار تعيينه.. لأنه عين موظفين جدد وهذا ليس من سلطاته".
وأضاف " أنت تسير أعمال قانون الرياضة لا يمنح وزير
وكانت وزارة الرياضة أصدرت قرارا بحل مجلس ادارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور بسبب مخالفات مالية وتعيين لجنة مؤقتة لادارة النادي.
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