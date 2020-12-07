مدرب سموحة : عودة ناصر ماهر وصلاح محسن للأهلي مؤثرة

قال أحمد سامي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، أن عودة الثنائي ناصر ماهر وصلاح محسن للنادي الاهلي ستكون مؤثرة.

وتابع: "رحيل ناصر ماهر وصلاح محسن مؤثر ونسعى لتعويض رحيلهم عن الفريق، وأطالب بزيادة عدد المحترفين الأجانب إلي سبعة لاعبين بدلاً من أربع لاعبين".

وأكد أحمد سامي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه

الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": " أتمني الاحتفاظ بفتوح ونجحنا في الاحتفاظ بمحمد عبد المنعم". وأضاف: " لاجتهاد والصبر سلاح أي مدير فني للحصول على فرصة التدريب في الأندية، والحكم المصري مميز وأخطاء التحكيم واردة وتحدث في كل البطولات بالعالم".

وقال أحمد سامي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، إن أسعار اللاعبين المبالغ فيها اختفت في الموسم الجديد.

وأكد أحمد سامي " أسعار اللاعبين المبالغ فيها اختفت الموسم الجديد ولكن يستثني بعض الفرق من هذا الأمر".

وتابع: "الدوريات في شمال إفريقيا لا تدفع الأرقام التى يتم دفعها للاعبين في الدوري المصري".

وأضاف: " إنسجام بين اللاعبين القدامي والجدد هو أكثر ما يقلقني في الموسم الجديد، وفرج عامر وفر لنا كل اللاعبين المطلوبين في هذا الموسم الاستثنائي".