هيثم عرابي: أحمد الشيخ رفض الانضمام للزمالك

كشف هيثم عرابي، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي سابقًا، كواليس مفاوضات نادي الزمالك مع أحمد الشيخ، لاعب النادي الأهلي السابق.
وقال هيثم عرابي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمع الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الزمالك هو من طلبالتعاقد مع أحمد الشيخ وتواصل معه من أجل الحصول على توقيعه".
وتابع: "أحمد الشيخ لم يوافق رسميًا على الانتقال إلى نادي الزمالك كما أشيع أن نادي الزمالك تراجع عن الصفقة ولكن كان هناك
وكانت قناة نادي الزمالك أعلنت مساء السبت، أن إدارة النادي تراجعت عن التعاقد مع أحمد الشيخ بسبب مبادئ وقيم النادي، بعد تصريحات سابقة للاعب مسيئة للزمالك.
يذكر أن نادي بيراميدز أعلن التعاقد مع أحمد الشيخ لمدة ثلاث سنوات قبل ساعات قليلة من غلق باب القيد.
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