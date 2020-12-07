شكرا لقرائتكم خبر عن ريال بيتيس يستعيد نغمة الانتصارات بهدفين في شباك أوساسونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أوقف ريال بيتيس مسلسل نزيف النقاط في الليجا خلال الجولات الثلاث الأخيرة، بعد أن حقق فوزا صعبا خارج قواعده على حساب أوساسونا، بهدفين نظيفين في اللقاء الذي احتضنه ملعب إل سادار، الأحد في إطار الجولة الـ12 بدوري الدرجة الأولى الإسباني.
ويدين الفريق الأندلسي بالفضل في هذا الانتصار الذي تأخر حتى الدقيقة (76)، لكل من بورخا إجليسياس وخوان ميراندا، صاحبا الهدفين في الدقيقتين (76 و90). وبعد أن تكبد 3 خسائر متتالية، استعاد ريال بيتيس ذاكرة الانتصارات في الليجا مجددا، ليرفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثامن مؤقتا.
بينما ساهمت الخسارة في دخول أوساسونا منطقة الهبوط (المركز الـ18)، بعد أن تجمد رصيده عند 11 نقطة، بعد أن تكبد الفريق خسارته الثانية تواليا والرابعة خلال آخر 5 مواجهات، وهي السادسة منذ بداية الموسم.
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