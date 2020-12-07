شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب ليستر سيتي: «فاردي» من أخطر مهاجمي أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال بريندان رودجرز، مدرب ليستر سيتي، إن أيوزي بيريز يستحق الإشادة، بعدما سجل الهدف الأول في ظهور نادر بالتشكيلة الأساسية، خلال الفوز بشق الأنفس (2-1) على شيفيلد يونايتد، الأحد.

وأضاف «رودجرز» لشبكة «بي.تي سبورت»: «يستحق بيريز الكثير من الإشادة بسبب سلوكه، وكل شيء يتعلق بتصرفاته، خلال ابتعاده عن التشكيلة».

كما وصف جيمي فاردي، صاحب هدف الانتصار، بأنه من أخطر مهاجمي أوروبا.