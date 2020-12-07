شكرا لقرائتكم خبر عن نابولي يدهس كروتوني برباعية ويقفز للمركز الثالث والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز نابولي 4-0 للمباراة الثانية على التوالي في الدوري الإيطالي، ليسحق كروتوني المتعثر ويتقدم إلى المركز الثالث في المسابقة الأحد.
وجاءت أهداف فريق المدرب جينارو جاتوسو عن طريق لورينتسو إنسيني وهيرفينج لوزانو ودييجو ديمي وأندريا بيتانيا ليصبح رصيده 20 نقطة من 10 مباريات وتقدم على يوفنتوس بفارق الأهداف.
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