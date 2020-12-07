شكرا لقرائتكم خبر عن ميلان يتربع على عرش الكالتشيو بثنائية في شباك سامبدوريا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز ميلان على مضيفه سامبدوريا (2-1)، في المباراة التي جمعتهما الأحد، في إطار الجولة العاشرة من دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وعلى ملعب (لويجي فيراريس)، سجل هدفي الروسونيري كل من الإيفواري فرانك كيسي (ق45) من ركلة جزاء وسامو كاستييخو (ق77)، بينما أحرز لأصحاب الأرض المهاجم السويدي ألبين إكدال في الدقيقة (82).

وبهذا الفوز، حافظ ميلان على الصدارة بعد رفع رصيده إلى 26 نقطة، فيما تجمد رصيد سامبدوريا عند 11 نقطة في المركز الـ12.