شكرا لقرائتكم خبر عن ليفركوزن يخطف وصافة البوندسليجا بثلاثية في شالكه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قفز فريق باير ليفركوزن لوصافة الدوري الألماني، بفوزه على شالكه 3-صفر اليوم الأحد، في المرحلة العاشرة من مسابقة الدوري، والتي شهدت فوز شتوتجارت على فيردر بريمن 2-1.

وسجل أهداف ليفركوزن مالك ثياو، لاعب شالكه، بالخطأ في مرمى فريقه، في الدقيقة العاشرة، وجوليان باومجارتلينجر في الدقيقة 67، وباتريك ستشيك في الدقيقة 78. ورفع ليفركوزن رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد شالكه عند 3 نقاط في المركز الأخير (18).