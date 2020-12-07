اعتذر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، على التأخير فيديو، والذي سيذيعه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”. وكتب مرتضى منصور عبر حسابه الرسمي: ”نعتذر على التأخير.. سيتم إذاعة فيديو المستشار مرتضي منصور بالصوت والصورة الذي يكشف خلاله الأسرار وأطراف المؤامرة للخلاص منه، وتدمير نادي الزمالك الليله في تمام الساعة الثانية عشر”. وسبق وأصدرت وزارة الشباب والرياضة قرارًا رسميًّا بحلّ مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، لحين انتهاء التحقيقات على ضوء المخالفات المالية التي وجدت في القلعة البيضاء.

كانت هذه تفاصيل خبر للمرة الثالثة.. مرتضى منصور يعلن إذاعة فيديو “الأسرار والمؤامرة على الزمالك” بعد قليل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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