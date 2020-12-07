ماذا قال رمضان صبحي في أول ظهور له عن تتويج الأهلي بدوري الأبطال وكأس مصر ؟





رفض رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، التعليق على تتويج الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وبطولة كأس مصر.

وعند سؤال صحفي لنجم بيراميدز عن تتويج الأهلي بالأميرة الإفريقية، على هامش مؤتمر إعلان بيراميدز عن شعاره للموسم الجديد، أجاب قائلًا : “متدخلنيش في الموضوع دا”.

ومن ناحية أخرى أكد لاعب الأهلي السابق، أنه يتمنى خوض مباراة رسمية مع بيراميدز، معبرًا عن سعادته بالانضمام إلى صفوف الفريق السماوي.

وأشار صبحي إلى فكرة تغير شعار النادي، مؤكدًا أنها خطوة مميزة تعبر عن هوية بيراميدز.

وأعلن بيراميدز عن شعاره للموسم الجديد، في مؤتمر صحفي عصر اليوم.