شكرا لقرائتكم خبر عن ليون يستقر في المربع الذهبي للدوري الفرنسي بثلاثية في مرمى ميتز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل أوليمبيك ليون عزف نغمة الانتصارات على حساب ميتز، بنتيجة (1-3)، في اللقاء الذي جمعهما الأحد، ضمن الجولة الـ13 بدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم. وسجل الضيوف في الدقيقة (17)، عن طريق قائدهم الهولندي ممفيس ديباي، بالهدف الأول الذي انتهى به الشوط. ومع بداية الشوط الثاني مباشرة، «قتل» ليون المباراة «نظريا» بهدف ثان جاء بفضل المهاجم الكاميروني كارل توكو إيكامبي، الذي واصل التألق وسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة (60).

وفي الدقيقة (73) صحح بولحية خطأ إهدار ركلة الجزاء، بتسجيل هدف حفظ ماء الوجه لأصحاب الضيافة. وحصد ليون انتصاره الرابع على التوالي الذي رفع به رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف خلف ليل، ليبتعدا بفارق نقطتين خلف المتصدر باريس سان جيرمان.

بينما استقبل ميتز خسارته الثانية على التوالي، الخامسة هذا الموسم، ليواصل الفريق الابتعاد عن تحقيق أي انتصار للمباراة الرابعة تواليا، ويتجمد رصيده عند 16 نقطة في المركز الـ13.