شكرا لقرائتكم خبر عن ليل يخطف وصافة الدوري الفرنسي بهدفين في شباك موناكو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم فريق ليل، لوصافة الدوري الفرنسي لكرة القدم، بفوزه على ضيفه موناكو (2-1) الأحد في المرحلة الـ13. تقدم الكندي جوناثان ديفيد بهدف لليل في الدقيقة (53)، ثم أضاف التركي يوسف يازيسي الهدف الثاني في الدقيقة (65)، وتكفل بيترو بيليري بالهدف الوحيد لموناكو في الدقيقة الأخيرة.

الفوز رفع رصيد ليل، إلى 26 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين، خلف باريس سان جيرمان المتصدر وتوقف رصيد موناكو عند 23 نقطة في المركز الخامس.