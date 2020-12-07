شكرا لقرائتكم خبر عن ليل يخطف وصافة الدوري الفرنسي بهدفين في شباك موناكو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم فريق ليل، لوصافة الدوري الفرنسي لكرة القدم، بفوزه على ضيفه موناكو (2-1) الأحد في المرحلة الـ13. تقدم الكندي جوناثان ديفيد بهدف لليل في الدقيقة (53)، ثم أضاف التركي يوسف يازيسي الهدف الثاني في الدقيقة (65)، وتكفل بيترو بيليري بالهدف الوحيد لموناكو في الدقيقة الأخيرة.
الفوز رفع رصيد ليل، إلى 26 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين، خلف باريس سان جيرمان المتصدر وتوقف رصيد موناكو عند 23 نقطة في المركز الخامس.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
118,432
-
تعافي
103,501
-
وفيات
6,771
كانت هذه تفاصيل خبر ليل يخطف وصافة الدوري الفرنسي بهدفين في شباك موناكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.