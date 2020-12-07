شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي: «أنا بتفرم عشان الزمالك.. وليس امامي سوى القضاء العادل الشامخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يري المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك انه يتعرض لظلم شديد في الآونة الأخيرة خصوصا داخل نادي الزمالك بايقافه واستبعاده «دون وجه حق وبالمخالفة للقانون والدستور واللائحة»، حسب قوله.

وأوضح في فيديو نشره على صفحاته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي: «أنا بتفرم بسبب الطفرة التي أحدثتها في نادي الزمالك وكل ذنبي أنني حصدت بطولات وألقاب للقلعة البيضاء، لكن هذا أغضب البعض من أنصار النادي المنافس الذين سعوا لإعادة الزمالك لعصور الظلام».

وتابع: «رغم كل ما حدث معي من ظلم وحرب وفرم ليس أمامي سوي الاستغاثة برئيس الجمهورية ومن ثم اللجوء لقضاء مصر العادل والشامخ الذي ينتصر دائمًا للحق وللقانون والدستور ولا يظلم عنده أي مواطن مصري شريف».