شكرا لقرائتكم خبر عن معتز البطاوي: أتممنا التعاقد مع عامر عامر وسيف تقى وماكسويل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال معتز البطاوي، المشرف العام لسيراميكا، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الماتش»، مع هاني حتحوت، عبر شاشة صدى البلد: «فترة الانتقالات كانت صعبة جدًا، الدوري الموسم المقبل سيكون في غاية الصعوبة، نجحنا في تكوين فريق مميز يقدم عروض قوية».

وتابع: «كان هناك مفاوضات مع عامر عامر منذ فترة طويلة وكان من أولويتنا، وبالفعل أتممنا التعاقد معاه اليوم».

واستكمل: «أتممنا التعاقد أيضًا مع اللاعب التونسي سيف تقي، مدافع، في صفقة انتقال حر، ولاعب سابق في الأفريقي التونسي، وأيضا اللاعب الغاني ماكسويل، لاعب كوتوكو بمركز المهاجم، وتم غلق موسم الانتقالات الرسمية».

واتم: «هيثم شعبان كان يطلب التعاقد مع اللاعبين وفقًا لاحتياجات الفريق وبالفعل تعاقدنا مع لاعبين مميزين، وغدًا مؤتمر صحفي للإعلان عن الصفقات الجديدة».