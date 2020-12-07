شكرا لقرائتكم خبر عن هاني حتحوت: «محاولات جادة لإقناع عطية وعبدالحليم على بالعدول عن الاستقالة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال هاني حتحوت، إن المستشار محمد عطية عضو اللجنة المؤقتة لإدارة نادي نادي الزمالك، قدم استقالته من منصبه، رافضًا الاستمرار في هذه المهمة.

وأضاف هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن المستشار محمد عطية، تقدم باستقالته، كما تقدم عبدالحليم على، باستقالته من منصب مدير الكرة.

كما أوضح هاني حتحوت، أن أحمد عفيفي اعتذر عن العمل داخل الزمالك، في الوقت الراهن، بمنصب المتحدث الإعلامي للقلعة البيضاء.

وأتم: «هناك محاولات جادة لإقناع الثنائي محمد عطية وعبدالحليم على، للعدول عن الاستقالة».