شكرا لقرائتكم خبر عن عثمان ديمبلي خارج حسابات برشلونة بإصابة جديدة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي برشلونة، إصابة عثمان ديمبلي في عضلة الفخذ الأيمن، مما يجعله يغيب عن صفوف الفريق الكتالوني لمدة تترواح ما بين أسبوعين لشهر.
ووفقًا لموقع برشلونة الإسباني، «أظهرت الاختبارات الطبية التي أجراها الفرنسي عثمان ديمبلي معاناته من استطالة في أوتار الركبة بالفخذ الأيمن».
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