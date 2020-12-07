شكرا لقرائتكم خبر عن هاني حتحوت: بيراميدز يتعاقد رسميًا مع أحمد الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي هاني حتحوت، إن نادي بيراميدز، حصل بشكل رسمي، على توقيع أحمد الشيخ، لاعب الأهلي السابق، قبل غلق القيد المحلي.

وأضاف هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن إدارة بيراميدز نجحت في التوصل إلى اتفاق مع أحمد الشيخ، ليصبح ضمن قائمة الفريق بالموسم المقبل.

وأوضح هاني حتحوت، أن بيراميدز حاول ضم اللاعب خلال الأيام الماضية، ولكنه تراجع دون الكشف عن سبب ذلك، والآن يعلن تعاقده مع نجم الأهلي السابق، بشكل رسمي.