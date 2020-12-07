شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد انطلاق الدوري المصري ومواجهات الجولة الأولى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنطلق يوم الجمعة المقبل أولى جولات بطولة الدوري الممتاز الجديد، وسيبدأ مباراته الأولى باستضافة نادي إنبي لفريق أسوان في استاد بتروسبورت، كما يلتقي طلائع الجيش ونادي الجونة، وكذلك الانتاج الحربي وسيراميكا.

وفي يوم السبت المقاولون العرب يستضيف نادي الزمالك، والبنك الأهلي مع وادي دجلة، وبيراميدز ضد الاتحاد الاسكندري، اما يوم الأحد يستضيف النادي الأهلي فريق نادي مصر المقاصة، ويلعب في نفس اليومنادي المصري ضد الاسماعيلي، وسيكون يوم الأثنين هو اليوم الاخير لجولة الاولي حيث يلتقي نادي سموحة مع غزل المحلة.