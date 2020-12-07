شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي: «اللي بيحصل ده ميرضيش ربنا وبدعى على اللي ظلمني في صلاة الفجر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استنكر المستشار مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك الموقوف، ما يحدث معه خلال الشهور الخمسة الماضية على كافة المستويات قائلًا: «أتحمل ما هو فوق طاقة البشر ولو كنت جبل كان زمانه اتهد».

وأكد مرتضي منصور، خلال فيديو بثه على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي أن ما يتعرض له من «مؤامرات قطرية بأيدي مصرية وبمخطط من حسن مصطفي ما يرضيش ربنا»، حسب تعبيره.

وأضاف: «بدعي كل يوم في صلاة الفجر على اللي بيظلمني وواثق إن ربنا سبحانه وتعالي سيأتي لي بحقي كما يفعل معي دائمًا لأنني مظلوم وواثق تمامًا أن ما اتعرض له ظلم بين ما يرضيش ربنا سبحانه وتعالى».