3 محكمات سعوديات ببطولة المبارزة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت أمس الأول الجولة البرونزية لبطولة المملكة للمبارزة للسيدات، التي أقيمت في الصالة الرياضية بمدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة في الخبر، بحضور رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة أحمد الصبان، ونائبه عامر المبيض، وبمشاركة 63 لاعبة. وشهدت البطولة مشاركة 3 محكمات سعوديات لأول مرة بعد اجتيازهن دورة التحكيم بالتعاون مع معهد إعداد القادة، وهم ملاك السلطان وهنا حلمي وديان المالكي. وحققت لين الفوزان المركز الأول والميدالية الذهبية في سلاح الشيش (عمومي)، ونالت آية يوسف ذهبية سلاح الشيش تحت 15 عاما، فيما حصدت الحسناء الحماد الميدالية الذهبية في سلاح السايبر (عمومي)، وحققت لمار أرسلان المركز الأول والميدالية الذهبية في سلاح الابيه تحت 15 عاما، وفازت ندى عابد بذهبية سلاح الابيه (عمومي). وحققت لين الفوزان المركز الأول والميدالية الذهبية في سلاح الشيش (عمومي)، ونالت آية يوسف ذهبية سلاح الشيش تحت 15 عاما، فيما حصدت الحسناء الحماد الميدالية الذهبية في سلاح السايبر (عمومي)، وحققت لمار أرسلان المركز الأول والميدالية الذهبية في سلاح الابيه تحت 15 عاما، وفازت ندى عابد بذهبية سلاح الابيه (عمومي).

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