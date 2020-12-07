استمرار مايكون قائدا للنصر بدلا عن حمدالله

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يبدأ المدافع البرازيلي مايكون بيريرا مباراة فريقه أمام الاتفاق اليوم في الجولة السابعة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مرتديا شارة القيادة بعد أن تسلمها في الثلث الأخير للمباراة الماضية أمام أبها من المغربي عبدالرزاق حمدالله.

وأكدت مصادر الصحيفة على أن شارة القيادة ستبقى مع مايكون بإيعاز من المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا الذي يرى أن حمدالله لا يقوم بالمهام المطلوبة منه داخل الملعب كقائد للفريق، مما أدى إلى سحبها منه في المواجهة السابقة أمام أبها وتسليمها إلى مايكون.

وكان فيتوريا توعد اللاعبين بفرض الانضباطية والاعتماد على الجاهزية البدنية والذهنية لهم دون الالتفات إلى الأسماء.

وأفادت مصادر لمكة أن الجهاز الفني لكرة القدم سيعيد النظر في احتياجات الفريق وستشهد فترة الانتقالات الشتوية الاستغناء عن بعض المحترفين الأجانب وانتداب وافدين جدد بعد انتهاء مرحلة التقييم مطلع العام الجديد. ومن أولى الأسماء التي سترحل، حارس المرمى الأسترالي براد جونز، والمغربي نورالدين أمرابط حال عدم تجديد عقده.

على صعيد الاستعداد لمواجهة الاتفاق اليوم بالجولة السابعة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فقد أعاد البرتغالي روي فيتوريا المدافع عبدالله مادو إلى التشكيلة الأساسية خلال المناورة الأخيرة، بعد أن احتفظ به في المباراة الماضية أمام أبها في دكة البدلاء.

ووضع فيتوريا ثقته في مادو على الرغم من نيل المدافع عبدالإله العمري جائزة أفضل لاعب صاعد لشهر نوفمبر من قبل رابطة دوري المحترفين السعودي، وسيشارك مادو اليوم بجانب البرازيلي مايكون لقيادة خط الدفاع.

كما ينتظر أن يدفع فيتوريا باللاعب مختار علي بعد أن شارك في التدريبات الجماعية عقب تعافيه من الإصابة.