شكرا لقرائتكم خبر انقسام سيارة جروجان نصفين يغيبه عن سباق أبوظبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال سائق فريق هاس، رومان جروجان أمس، إنه لن يشارك في السباق الختامي للموسم الحالي ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1 بأبو ظبي من أجل التركيز على التعافي.

وفي الأسبوع الماضي نجا جروجان من حادث مروع أدى لاشتعال النار في سيارته وانقسامها إلى نصفين في سباق الجائزة الكبرى في البحرين. وقرر السائق العودة إلى بلاده سويسرا لمواصلة العلاج الطبي من الحروق التي تعرض لها.

وقال جروجان في مقطع فيديو نشره على وسائل التواصل الاجتماعي «هناك وقت كاف للأطباء للمناقشة، ولكن بالنسبة لصحتي وسلامتي من الأفضل ألا أخاطر في أبوظبي».

وأضاف «إنه قرار صعب للغاية، ولكنه الأفضل لمستقبلي. إنه أحد أصعب القرارات في حياتي، ولكنه الأكثر حكمة».

وينبغي أن يكون موسم 2020 هو الأخير لجروجان في فورمولا1، حيث ينتهي تعاقده مع هاس ولم يتم تجديده في عام 2021.

هذا يعني أن سباق الجائزة الكبرى البحريني كان الأخير له، حيث شهد هذا السباق ظهوره للمرة الـ98 مع الفريق الذي تواجد معه منذ بداية مشروعه في فورمولا1.

وقال رئيس فريق هاس جونثر ستينر «طبيعي أنني حزين للغاية لغياب رومان عن السباق الذي كان يفترض أن يكون الأخير له مع هاس، رومان كان يؤمن بمشروعنا في فورمولا1 منذ البداية، التزم بالبقاء معنا قبل حتى أن نصنع سيارة».