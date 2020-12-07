شكرا لقرائتكم خبر كلوب يدعم استمرار لوف مدربا للمانشافت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، دعمه للمدير الفني للمنتخب الألماني يواخيم لوف، ونصح بالتزام المزيد من الهدوء في النقاش العام حول مستقبل المانشافت.

وفي تصريحات لصحيفة (فيلت آم زونتاج) الألمانية الصادرة أمس، قال كلوب «من الواضح أن الموقف ليس بهذه السهولة على الدوام بالنسبة للمنتخب الألماني، فالناس يعتقدون دائما أن المدير الفني القادم سيعمل بشكل أفضل على الفور».

وأشار المدير الفني السابق لناديي بوروسيا دورتموند وماينز الألمانيين إلى أن لوف كمدير فني للمنتخب الألماني كان ناجحا للغاية على مدار سنوات عديدة، وتابع «المدربون ليسوا هم دائما السبب الوحيد عندما تسير الأمور بشكل جيد، كما أنهم أيضا ليسوا هم السبب الوحيد عندما تسير الأمور بشكل غير جيد تماما».

واستطرد كلوب حديثه قائلا «من وجهة نظري، وكل المدربين سيرون الأمر على هذا النحو، ثمة فرصة هائلة في أن يغير لوف الأمور ببساطة، فبطولة أوروبا ستكون في العام المقبل، وربما فاز بها أو قطع فيها شوطا بعيدا. وبالمناسبة ليس هناك أحد كامل».

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الألماني لكرة القدم كان قد أعلن منتصف الأسبوع الماضي أن لوف سيبقى في منصبه حتى نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2021، وأكد الاتحاد على أن المدرب الفائز بلقب كأس العالم لا يزال يحظى بثقة مجلس الإدارة بعد المحادثات التي جرت الاثنين الماضي.

وجاء هذا الإعلان بعدما ثارت تكهنات حول اقتراب رحيل لوف عن منصبه عقب الهزيمة القاسية أمام إسبانيا بستة أهداف نظيفة في دوري الأمم الأوروبية في الشهر الماضي. وكان كلوب هو المرشح الأفضل والأنسب من وجهة نظر الجماهير لخلافة لوف في ظل التكهنات بقرب رحيل الأخير عن منتخب ألمانيا.

ولا يزال عقد كلوب مع ليفربول مستمرا حتى عام 2024، وقال كلوب «أغلبنا جيد نسبيا، ولوف ينتمي إلى هذه الفئة بالتأكيد، وليس لدي أي ذرة انتقاد بحقه لأنني لا أرى داعيا لهذا». وتابع مشيرا إلى أن المهم هو الشروع في تطوير الفريق بشكل مبكر «وغالبا ما تتعثر الأمور في البداية قبل أن يصبح من الممكن لاحقا ملاحظة التأثير الكبير، وأنا أثق في يوجي أنه خطط لهذا الأمر على نحو دقيق للغاية».