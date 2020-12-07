الإسماعيلي: 8 صفقات نارية في الانتقالات الصيفية قبل انطلاق الدوري المصري

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جدة - عمرو شويل أنهى مجلس إدارة النادى الاسماعيلى برئاسة المهندس ابراهيم عثمان اجراءات التعاقد مع اللاعبين التى أوصت بضمهم اللجنة الفنية نظرآ لسد إحتياجات الفريق خلال الموسم الجديد . جاءت تعاقدات النادى الاسماعيلى كالتالى :

1- اري بابل لاعب خط الهجوم 2- أحمد مصطفى لاعب الوسط المهاجم 3- فخر الدين بن يوسف لاعب خط الهجوم 4- محمد صبحي حارس المرمى 5- محمد عادل لاعب خط الوسط 6- رضوان الشريفي الظهير الايسر 7- مروان الصحراوي اللاعب التونسى المدافع كما أوصت لجنة التعاقدات باستعادة المهاجم شكري نجيب بعد انتهاء إعارته لنادى المقاولون العرب ليمثل اضافة قوية لخط الهجوم. وبذلك ينجح النادى فى ضم ثمانية لاعبين جدد يمثلون إضافة حقيقية للفريق بجانب اعمدة الفريق الأساسية والتى نجح مجلس إدارة الفريق برئاسة المهندس ابراهيم عثمان فى الحفاظ عليهم برغم العروض المغرية التى وصلت للنادى فى الفترات الماضية

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