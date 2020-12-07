شكرا لقرائتكم محمد الشناوى عن الاحتراف: أنا تحت أمر الأهلى ومش همشى إلا بموافقته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استطلع الإعلامى عمرو أديب موقف محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر، حول حلم الاحتراف الخارجى، عبر برنامجه "الحكاية" وقال عمرو أديب للشناوى لو جيبتلك عرض دلوقتى من ليفربول هتعمل ايه، ليرد الشناوى: أنا موجود فى الأهلى وان شاء الله هلعب فى كأس العالم للأندية، والجهاز الفنى يتحدث معنا من الآن احنا عايزين نعمل حاجة فى البطولة بجد، ومش صعب مواجهة البايرن أهم حاجة انت بتعمل شغلك.

أضاف: أنا تحت أمر الأهلى فى أى وقت، ومش همشى إلا من خلال النادى، وأى عرض يرجع للأهلى ورأى النادى أنا معاه وهما عارفين مصلحتى.

واصل: لا أتعصب كثيراً فى الملعب ولكن فقط أتعصب عندما أجد لاعب لا ينفذ التعليمات، وأتحدث معه وبعدها مباشرة يلتزم بالتعليمات.

استكمل: احنا بنلعب باسم النادى الأهلى، ليس أنا فقط ولكن جميع اللاعبين، كنت بحب فايلر وجهازه بالكامل، وقدم معنا أداء مميز قبل وبعد كورونا، ولكن فايلر كان مستغرب أننا نلعب دائماً على المكسب، عرف بهذا الأمر من تفكيرنا كلاعبين، إذا تعادلنا هذا يعنى أن هناك حاجة غلط.

أردف: موسيمانى يعامل اللاعبين نفسياً بشكل جيد جداً وقريب جداً منا ويعرف قيمة الأهلى جداً، ولم نندهش من تعيين مدرب من جنوب أفريقيا، بالعكس كنا نفضل هذا الأمر، وفى هذا الوقت كنا نحتاج شخص خبير بأفريقيا بعد رحيل فايلر، وبمجرد استلامه للفريق كان يعرفنا جيداً ويعرف قيمة الفريق وأهمية بطولة أفريقيا وهذا فرق معنا جداً.

واختتم: أى شاب فى مصر محمد صلا بالنسبة له قدوة، هو متواضع جداً وبيتكلم معانا وأهم حاجة أن شخصيته اتطورت جداً وانه مركز فى شغله بس، مثلاً بعد غيابه عن مباراة توجو، كان عايز يوصل بدرى عشان يلحق مباراة ليفربول، هذا هو الاحتراف.