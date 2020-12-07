شكرا لقرائتكم خبر عن عم حارث: حب الأهلى لا يقدر بثمن.. ومش هسيب النادى حتى لو جالى 40 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عم حارث عامل غرفة ملابس النادى الأهلى، أنه لا يمكن أن يرحل من الأهلي حتى لو حصل على عرض بـ 40 مليون جنيه، قائلاً:"عمرى ما هسيب الأهلى"، وقال عم حارث فى تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة الذى يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق عبر شاشة قناة اون سبورت 2: "حب الأهلى لا يقدر بأى ثمن".

وكشف أشهر عامل غرفة ملابس في الكرة المصرية، أنه بدأ مشوار العمل فى الأهلى و هو فى عمر 12 عاماً وكان راتبه 3 جنيهات إلا عشرة صاغ حتى وصل راتبه إلى 4750 جنيها.

وتغنت الصفحة الرسمية لدوري أبطال أفريقيا بـ"عم حارث" عامل غرف الملابس بالنادى الأهلى عقب تتويج القلعة الحمراء بدورى الأبطال الأفريقى، ونشرت الصفحة صورة له وعلقت قائلة: "قضى عامل غرفة ملابس الأهلى عم حارث 47 عامًا داخل أسوار نادي القرن، حمل دورى أبطال أفريقيا 9 مرات، أكثر من أي شخص في التاريخ".

وأسقط الأهلى غريمه الزمالك 2-1 محرزا لقب دورى أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة التاسعة فى تاريخه ومعززا رقمه القياسى، على استاد القاهرة الدولى قبل حصد كأس مصر .