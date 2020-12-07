شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوى: أكثر جول هز شباكى وأحزننى هدف كرستيانو رونالدو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر، عن أكثر الأهداف التى حزن على دخولها شباكه، وقال الشناوى فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامى عمرو أديب: هدف كرستيانو رونالدو الأول فى مباراة مصر والبرتغال، أكثر هدف زعلت عليه، لأن الكرة أنا كنت تصديت لها بالفعل لكن وانا نازل كوعى جه فى الكرة فدخلت.

وعن ركلة الجزاء الأولى للطلائع التى كاد أن يتصدى لها فى نهائى الكأس قال الشناوى: اتزحلقت وكنت قريب من التصدى لها لكنها دخلت.

من جانبه أثنى على معلول ظهير أيسر الأهلى على حارس العرين الأحمر قائلاً: مبروك للشناوى على الأداء الكبير الذى قدمه للأهلى والمنتخب، ومبروك لجماهير الأهلى على بطولة دورى أبطال أفريقيا الغائبة عن النادى، والشناوى من أكثر الشخصيات المحترمة التى تعاملت معها، وقريب جدا لى من أول ما جيت مصر.

أضاف: الشناوى قدوة للاعبين، وأهم شئ عندما تلعب أن تكون مطمن أن وراك سد عالى، الشناوى عنده مزايا وقوة شخصية تخليك مطمن وأنت فى أسوأ حالاتك.

فيما قال سعد سمير: الشناوى قدم موسم عظيم ومن هم أسباب فوزنا بالبطولات التى شاركنا فيها، أى فريق يحتاج لحارس عملاق مثل الشناوى، مستواه فى تصاعد، وأصبح قائد للفريق، منحنا جميعاً الثقة والاطمئنان، وبنقوله شكراً السنة دى على المسيرة الجميلة اللى قدمتها مع النادى، انت تعبت وأخلصت، وفى مسيرته إنه يخرج بعد الناشئين ويرج ويجيب بطولة أفريقيا ويتألق فى كاس العالم ده توفيق كبير جداً من ربنا.

وقال العميد محمد مرجان: فى الوقت الذى يتحدث فيه الجميع عن انتهاء الانتماء الشناوى يثبت أن هناك انتماء وهناك روح للنادى الأهلى وأصبح قدوة للكثير من اللاعبين.