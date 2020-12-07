شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوى: هدف شيكابالا جميل رغم أنه دخل فيا ومكانش ينفع نخسر من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر، كواليس معسكر الفريق الأحمر استعداداً لنهائى القرن أمام الزمالك فى دورى أبطال أفريقيا، وقال الشناوى فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامى عمرو أديب: فى الأهلى النهاردة تفرح بكرة فى بطولة جديدة، تبدأ مع أول تمرين، وكنت أعرف أن مباراة الطلائع لن تكون سهلة لأن الطلائع قام بتدعيمات قوية.

أضاف: الزمالك لعب أفضل فى دورى الأبطال ولكننا أيضاً لعبنا مباراة السوبر المصرى أفضل من الزمالك، وهناك أمور يجب أخذها فى الاعتبار، الأهلى خسر نهائيين متتاليين، وهذا النهائى كان الأول من نوعه فى مصر، والجماهير شالتنا فى مباراة صن داونز بعد الخسارة 5/0، ووعدناهم بالبطولة ولا يمكن أن نخلف بوعدنا معهم.

استكمل: فى موسم الخسارة من صن داونز وعدنا الجماهير بالدورى بعد الفوز على صن داونز فى القاهرة قلولنا "الدورى يا أهلى"، ووعدناهم بالبطولة رغم تأخرنا عن الزمالك فى الجدول وحصلنا عليها فعلاً، ووعدناهم بعدها ببطولة أفريقيا.

أردف: الجماهير تفرق معنا بنسبة 70% مثلاً، مباراة الزمالك كان لها ظروف خاصة، دهلنا فى معسكر أسبوع، تلك المباراة كانت تحت مسمى نهائى القرن، وخسرنا نهائيين لا يصح أن نخسر الثالث، وقولنا استحالة نخسر، وعدنا الجمهور ومؤمن، وقولناله انت اللى هترفع الكأس، مينفعش مؤمن يرفع الكأس مع حد غيرنا، والزمالك ماينفعش يكسبنا 3 مرات ورا بعض، والزمالك ما كسبنا شفى أفريقيا قبل كدة، كل هذا الكلام كنا نردده داخل المعسكر.

واصل: فى هذه المباراة ظهرنا بمستوى أقل بسبب تركيزنا وخوفنا على البطولة، شيكابالا من الشخصيات التى أحبها وهدفه جميل جداً، رغم أنه دخل فيا.