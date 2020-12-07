شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أديب لقفشة: العرضيات صعبة على الشناوى والأخير يرد" إحنا بنلعب فى الأهلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - داعب الإعلامى عمرو أديب محمد مجدى قفشة صانع ألعاب النادى الأهلى عبر برنامجه "الحكاية"، وقال أديب لقفشة عبر مداخلة هاتفية" بحس أن العرضيات صعبة على الشناوى، ليرد قفشة " بيجيب أى حاجة ومفيش حاجة صعبة علينا إحنا بنلعب فى الأهلى".

واصل: محمد الشناوى هو القائد بتاعنا وأخ كبير لينا كلنا، والشناوى برة الملعب أخ كبير ودائما يتحدث معنا وانا بحبه جدا، كنا متدربين على ركلات جزاء والشناوى حارس كبير ودائماً بيشيلنا.

استكمل: فى التدريب ببقى مركز لما بشوط على الشناوى لأنه حارس كبير، وربنا يبعد عنه أى حاجة.

من جانبه قال يانكون ميشيل مدرب حراس مرمى النادى الأهلى: عندما تتعاقد مع رجل أجنبى يكون الفوز بكل شئ هو الغرض، وعليك أن تفوز رغم الضغوط، الشناوى شخص يدرك الخطأ الذى يرتكبه وهذا أمر مهم في عالم كرة القدم، ولذلك يطور من مستواه وهو محترف جداً ويعلم أن مسيرة اللاعب قصيرة، وعلى مستوى الشخصية أجد أنه نضج كثيراً في الفترة الأخيرة.

أضاف: عندما تلعب أمام الزمالك وتعلم أنك خسرت مرتين، بعض اللاعبين يشعرون بالخوف كالأطفال ولكن الشناوى لم يكن كذلك وأعطى القوة للفريق بالكامل في اللحظة المناسبة كان موجود دون خوف.

استكمل: هو نشيط جداً ويرى الشئ قبل أن يأتى وهذا هو الأسلوب الجديد لحراس المرمى في العالم، ويمكنه اللعب في أوروبا والتألق ولكنه يلعب لنادى كبير أيضاً في أفريقيا، وطالما أنت هنا لماذا تساف، واختتم: أحب الأهلى جداً وأتمنى تتويجه بالبطولات ان شاء الله .