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شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يعلن ضم لاعب الأهلى السابق أحمد الشيخ حتى 2023.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نادى بيراميدز تعاقده مع صانع الألعاب أحمد الشيخ فى صفقة انتقال حر ليكون آخر صفقات النادى قبل غلق باب القيد للموسم الجديد ، ووقع أحمد الشيخ على عقد انضمامه لصفوف بيراميدز لمدة 3 سنوات مقبلة، حتى 2023، بحضور عمرو بسيونى مدير التعاقدات بالنادى.
وبات أحمد الشيخ هو سادس وآخر صفقات بيراميدز استعدادا لانطلاق مباريات الموسم الجديد، بعد التعاقد مع رمضان صبحى وشريف إكرامى وأحمد فتحى وأحمد سامي والفلسطينى محمود وادي.
من جانبه رحب المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادى بيراميدز بأحمد الشيخ، موضحا أنه سعيد بوجوده ضمن صفوف الفريق خاصة وأنه لاعب متميز وسيكون إضافة قوية لهجوم بيراميدز خلال السنوات المقبلة، فى إطار سعى النادى وخططه للمنافسة على جميع البطولات في الموسم الجديد.
احمد الشيخ بقميص بيراميدز
احمد الشيخ يوقع لبيراميدز
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