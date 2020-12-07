شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا: مش فارق معايا احتياطى أو أساسى فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادى الأهلى، أن محمود الخطيب رئيس نادى الأهلى أسطورة كبيرة وساعده كثيرا في الفترة الماضية ودائما يعطيه النصائح.

وقال محمود كهربا خلال حواره في برنامج "البيت الكبير" المذاع في قناة الأهلى: "محمود الخطيب أسطورة وهو ساعدنى كتير في الأيام الماضية وكل جول أسجله لازم أوجه التحية له، ولسه ملعبتش في الأهلى بشكل منتظم وخدت 3 بطولات والقادم أفضل".



وأضاف كهربا: "جونيور أجايى قالى أنت اللى هتجيب الهدف وكأس مصر وكنت نفسى أشارك أكثر من كدة، ودائما بفضل أنادى على اللاعبين طول المباراة ودول أخواتى ومش فارق معايا أكون أساسى أو احتياطي الأهم هو الفوز وأن البطل يكون الفريق، والأهلى مفيش نجم واحد والفريق هو اللى نجم وهو ما يميز النادى".



وأوضح كهربا: "كنت كل يوم بدعى ربنا أنى أكون موجود فقط في نهائي دورى أبطال أفريقيا مش علشان اللعب فقط التواجد، وتمنيت التعافى من الكورونا للتواجد ضمن الفريق في هذه الفترة المليئة بالبطولات، وكنت قبل المباراة بأسبوع مش عارف أنام والوقت مكانش عاوز يعدى وكنت قلقان جدا على البطولة".



وتابع كهربا: "في مباراة الاتحاد كنت خلاص نازل وجه للأهلى فاول فطلبت من الحكم تأخير التغيير لأنى كنت نازل مكان حمدى فتحى وهو بيلعب برأسه كويس عنى وبالفعل نجح قفشة في تسجيل التعادل ورجعت قعدت تانى ونزلت آخر دقتين في الماتش".



وأضاف كهربا: "أصعب فترة مرت عليه عندما كنت في البرتغال وكنت أتعرض أنا ووالدى ووالدتى للشتيمة".