شكرا لقرائتكم خبر عن استاد القاهرة يستضيف بطولة العالم للشباب للسلاح أبريل القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عبد المنعم الحسينى رئيس إتحاد السلاح عن إستضافة استاد القاهرة لمنافسات بطولة العالم للشباب و الناشئين فى جميع الأسلحة خلال شهر أبريل القادم 2021 ، ومن المقرر أن يتم تحديد أسماء الدول المشاركة قبل إنطلاق البطولة بحوالي شهر، و يتم إعلام الدول بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا .

وكان عبد المنعم الحسينى، قد أعلن فوز مصر بشرف تنظيم بطولة العالم للسلاح للكبار فى جميع الأسلحة 2021 بموافقة الأغلبية بـ 126 صوتاً فى كونجرس الاتحاد الدولى الذى أقيم العام الماضى.

وبذلك تنظم مصر لأول مرة فى التاريخ بطولتى عالم للسلاح فى عام واحد، حيث كانت نجحت مسبقا فى الحصول على شرف تنظيم بطولة العالم للناشئين 2021 .

من ناحية أخرى قرر إتحاد السلاح إقامة الانتخابات بالقائمة الكاملة من 12 عضو منهم 3 سيدات من 12 عضو منهم 3 سيدات بعد موافقة أعضاء الجمعية بنسبة 100% ، كما تم الموافقة على إلغاء بند الـ 8 سنوات ، كما حدد مسئولو اتحاد السلاح 5 نوفمبر الحالي موعداً لإنطلاق بطولة الجمهورية تحت 20 سنة للموسم الجديد 2020 / 2021 المقرر انطلاقه سبتمبر المقبل.