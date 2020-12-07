شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أديب للشناوى: مش غريبة أشوفك بترفع 3 كؤوس! وحارس الأهلى يرد: وهتشوف الرابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - داعب الإعلامى عمرو أديب عبر برنامجه "الحكاية"، محمد الشناوى، حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر، وقال عمرو أديب للشناوى "مش غريبة يا شناوي اشوفك 3 مرات بترفع كاس بطولة"، ليرد حارس العرين الأحمر"ان شاء الله تشوف الرابعة" ويتابع عمروأديب" لا ماهو الرابعة انا مش فيها" فيرد الشناوى "ما انت مكنتش في اللي فاتت".

وكشف محمد الشناوى كواليس الفترة الأولى التى قضاها داخل القلعة الحمراء، خلال تواجد حسام البدرى على رأس الإدارة الفنية للفريق وقال الشناوى فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامى عمرو أديب: تابعت الحضرى كثيراً، لكن لم أشاهد كابتن شوبير، ولكنى أعرف أنه صبر كثيراً للحصول على فرصة، وطول ما انت بتتعب وتجتهد ربنا هيديك، الفترة التى كنت فيها في الأهلى، مع حسام البدرى، أبلغونى أنهم لن يبدأوا بى ولكن بشريف إكرامى وقلت لهم مفيش مشكلة.

أضاف: كان متبقى 6 أشهر وقتها على كأس العالم، وقلت لهم سأشارك في المونديال وكانوا بيستغربوا لأنى ما كنتش بلعب في الأهلى، والحمدلله لعبت وانضميت للمنتخب.

وعن هدف شيكابالا في دورى أبطال أفريقيا قال الشناوى: قبل هدف شيكابالا الزمالك ضغطنا جامد وكنت أشعر أنهم قريبين من تسجيل هدف، ولكن كنت أريد الخروج من الشوط الأول 1/1 وليس أكثر، حتى لا ننزل مضغوطين وهذا ما حدث بالفعل.

واصل: لا توجد أى أزمة بينى وبين أى لاعب في مصر خاصة الزمالك ولعبت مع طارق حامد في الجيش والونش في الحرس ولعبت معهم في المنتخب، وفى المعسكرات نجلس على طاولة واحدة ومصطفى محمد كان معى باستمرار وكنا نتدرب سوياً في الجيبم وأعطيه نصائح.

واختتم: لم نكن نتحدث عن مباراة النهائى مطلقاً في معسكر المنتخب، كل تركيزنا كان على تأهل المنتخب لأمم أفريقيا، لكن بعد المعسكر من حقى أن أدافع عن النادى الذى أمثله.