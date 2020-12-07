ملف الأحد.. جدول الموسم الجديد.. وصلاح يسجل ويصنع في رباعية ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

زوار الخليج 365 نستعرض أبرز الأحداث التي شهدها يوم الأحد 6 ديسمبر 2020.

رسميًا.. سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع عامر عامر لمدة 3 مواسم

حجازي يشارك في فوز اتحاد جدة على الوحدة بثنائية في الدوري السعودي

صلاح يسجل ويصنع في رباعية ليفربول أمام وولفرهامبتون

أزمة جديدة في دوري أبطال أفريقيا بسبب كورونا

الزمالك يقرر الاكتفاء بصفقة المثلوثي وعودة المعارين

رسميًا.. هشام محمد يعود إلى مصر المقاصة

سلبية مسحة ديانج

خاص.. الزمالك يتراجع عن ضم أمير عادل

7 جولات.. اتحاد الكرة يعلن مواعيد جدول الموسم الجديد

رسميًا.. بيراميدز يُعلن التعاقد مع أحمد الشيخ لمدة 3 مواسم

رسميًا.. سيراميكا يضم الغاني باو والتونسي تقا