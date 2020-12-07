رسميًا.. سيراميكا يضم الغاني باو والتونسي تقا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا التعاقد مع الغاني ماكسويل باكوه باو والتونسي سيف تقا رسميًا، في صفقتي انتقال حر، قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية مباشرةً.

ويبلغ ماكسويل من العمر 25 عاما، حيث أنه من مواليد الثامن من أكتوبر عام 1995، ويجيد اللعب في أكثر من مركز بخط الهجوم.

ووقع ماكسويل على عقود الانتقال إلى نادي سيراميكا كليوباترا في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع نادي أشانتي كوتوكو الغاني.

ويبلغ التونسي سيف تقا من العمر 29 عاما، حيث أنه من مواليد العاشر من ابريل عام 1991، ولعب من قبل لنادي الإفريقي التونسي.

ويستعد نادي سيراميكا كليوباترا لمشاركته الأولى في مسابقة الدوري الممتاز، والتي يستهلها بمواجهة الإنتاج الحربي مساء الجمعة المقبل على ملعب السلام.