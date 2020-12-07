عبد الستار صبري: زيادة عدد التغييرات أفاد منتخب الشباب

أكد عبد الستار صبري، المدرب العام لمنتخب الشباب أن أحمد عيد أصبح لاعبا مصنفا في الكرة المصرية.

وقال عبد الستار خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "أحمد عيد أصبح لاعبا

مصنفا في الكرة المصرية، خاصة وأنه لعب دوري ممتاز ونهائي دوري أبطال أفريقيا".

وأكمل: "زيادة عدد التغييرات أفاد منتخب الشباب لأنه جعل الفرق تشرك اللاعبين الصغار".

وتابع: "حرصنا على ضم أكبر

عدد من اللاعبين في معسكر منتخب الشباب لتوفير البدائل حال طلب أي ناد استعادة لاعبيه". وأضاف: "مصطفى ميسي لاعب سيراميكا كليوباترا موهوب جدا ويراوغ بشكل جيد".

وعن مورينيو: "لا يتغير وهو من أفضل المدربين في العالم، يحترم الفرق الكبيرة دائما ويلعب معهم بطريقة مختلفة عن مبارياته مع الفرق الصغيرة".