مرتضى منصور : أحمد موسى وعمرو أديب أفسدا طبخة تزوير الانتخابات

شن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، هجوماً عنيفاً على أحمد موسى وعمرو أديب، بسبب تصريحاتهما ضده بعد خسارته انتخابات البرلمان وحل مجلس إدارة نادي الزمالك.

وكان وزير الرياضة أصدر قرارا بحل مجلس ادارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور بسبب مخالفات مالية وتعيين مجلس مؤقت لإدارة النادي.

وقال منصور خلال مقطع فيديو بقه عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، "تم ايقافي وتجميد مجلسي وتدمير نادي الزمالك، تعاون قطري مصري، اخاطب الرئيس لما له من مقام رفيع لمركزك عندي

وكان لي دور قبل 30 يونيو".

وأضاف "وقد ظهرت مع أحمد موسى الذي يهاجمني الأن أحمد موسى وعمرو أديب أفسدا طبخة تزوير الانتخابات، موسى الذي قال بعد الصندوق الثالث ان مرتضى قد سقط، وأديب الذي قال أزيلوا لافتاته ليست من ماله الخاص، لا يا استاذ عمرو، من مالي الخاص.. 17 مليون ونص تبرع مني، اعتبر ان لهم نصف مليون للافتات.. بجانب 167 مليون تبرع من تركي

آل الشيخ والذي قال وقتها انهم تبرع لمرتضى منصور، وانا رفضت وطالبت بوضعهم في النادي، إذا حصلت على تلك الأموال لما حققنا الطفرة الانشائية في النادي او تعاقدنا لصفقات للفريق على أعلى مستوى، بخلاف 7 مليون الذين دفعهم مرتضى وجميله لن ننساه لا انا ولا كل جماهير الزمالك".

ووجه مرتضى منصور رسالة شكر إلى المستشار تركي آل الشيخ حيث قال " أشكر ال الشيخ جدًا لأنه قال كلمة حق عني. والأن انا احصل على المكافأة.. اصبح مطرود حرامي .. أحصل على المكافأة من بلدي، وعندي دليل حديث صحفي عضو في اللجنة الاولمبية يقول شرط المصالحة بين مصر وقطر الانهاء على مرتضى منصور".