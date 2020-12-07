أخبار النصر| خبير قانوني: لائحة الانضباط تُهدد عبدالرزاق حمدالله!

يواجه مهاجم نادي النصر، عبدالرزاق حمدالله، تهديدًا قويًا بإمكانية تعرضه للإيقاف في الفترة المقبلة، بعدما رفض الصعود إلى المنصة عقب مواجهة فريقه مع الهلال في نهائي كأس الملك، والتي انتهت لصالح الزعيم بهدفين مقابل هدف وحيد.

وأكد الخبير القانوني، صالح المقبل، أن حمدالله قام بمخالفة تستوجب عقوبة من لجنة الانضباط اتحاد القدم، وكذلك عقوبة أخرى من وزارة الرياضة، مُشيرًا إلى أن هناك عقوبة تستطيع وزارة الرياضة إيقاعها على حمدالله وذلك وفقاً للمادة 69 من لائحة التسجيل والنشاط، من لوائح وزارة الرياضة.

وأضاف في تصريحاته لصحيفة “الجزيرة” السعودية “لائحة الانضباط تنص في المادة 69 أن كل شخص يمتنع دون عذر مقبول عن استلام الجوائز، يعاقب بالحرمان من الجائزة سواء عينية أو مادية ويعاقب بغرامة مالية قدرها 20 ألف ريال، ويجوز للجنة تشديد العقوبة وذلك وفقاً للقاعدة العامة من الفصل الخامس التي تنص على أنه يجوز للجنة بالخصوص تشديد العقوبات بالنسبة إلى المخالفات الواقعة، في المباريات النهائية”.

وتنص المادة على أن اللاعب أو الإداري أو المدرب الذي يرفض الصعود لاستلام جائزته من راعي المسابقة، أو البطولة يوقف عن ممارسة النشاط لمدة شهرين من تاريخ بداية الموسم الرياضي الجديد لكل اتحاد أو مكتب إذا لم يوجد مباريات أو مسابقات متبقية للعبة.

وكان الهلال قد تُوج ببطولة كأس الملك للمرة التاسعة في تاريخه، بعد الفوز على النصر 2 ـ 1، في المباراة التي احتضنها ملعب الملك فهد الدولي، وتقدم الزعيم بالهدف الأول عن طريق جانج هيون سو في الدقيقة 10، قبل أن يضيف بافيتيمبي جوميز الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 42، وأحرز أيمن يحيى هدف النصر في الدقيقة 71.

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