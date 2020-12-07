شاهد فيديو اهداف الرجاء والفتح الرباطي في الدوري المغربي “inwi”

يقدم الخليج 365 فيديو أهداف إحدى قمم مباريات اليوم في الدوري المغربي للمحترفين بين الفتح الرباطي والرجاء البيضاوي، لحساب الجولة الأولى من المسابقة التي يطلق عليها هذا الموسم “انوي inwi”.

انطلقت مباراة الفتح والرجاء في تمام الساعة 18:30 بتوقيت جرينيتش، 19:30 بتوقيت المغرب ، 20:30 بتوقيت مصر ، 21:30 بتوقيت السعودية، على ملعب نادي الفتح الرباطي، مولاي الحسن، الذي يتسع لسبعة آلاف متفرج في حي النهضة بالعاصمة الرباط.

ونقلت مباراة الفتح الرباطي أمام حامل لقب الدوري المغربي الموسم الماضي، الرجاء البيضاوي، عبر القناة المغربية الرياضية بصوت المعلق الرياضي عادل المسعودي.

وسقط الرجاء البيضاوي في فخ التعادل 3/3 مع مضيفه الفتح الرباطي، ليهدر نقطتين ثمينتين في بداية مسيرته بموسم 2021/2020.

حظى لاعبو الرجاء باستقبال مميز من فريق الفتح الرباطي لتحية رفاق محسن متولي بعد تتويجهم بلقب الدوري المغربي بعد منافسة ضارية أمام الوداد البيضاوي في نهاية الموسم الماضي.

لكن البدايات الحلوة لم تستمر مع الرجاء، إذ بادر الفتح بالتسجيل عبر لاعبه الليبي القادم من الاتحاد السكندري المصري خلال سوق الانتقالات “أنيس سلتو” وذلك عند الدقيقة 14، قبل أن يضيف رضا هجهوج الهدف الثاني في الدقيقة 24 من ركلة جزاء تسبب فيها الحارس أنس الزنيتي، وسط صدمة لاعبي الرجاء الذي افتقدوا لخدمات صانع الألعاب محسن متولي.

مع ذلك، عاد الرجاء للمباراة من جديد، بفضل هدف سجله الجناح المغربي الطائر سفيان رحيمي في الدقيقة 38 من ركلة جزاء، وفي بداية الشوط الثاني عاد اللاعب نفسه ليسُجل هدف التعديل عند الدقيقة 49، ليبدأ بعدها الرجاء اللعب على النقاط الثلاث.

وكاد ينجح الوافد الجديد من مولودية وجدة خلال الميركاتو الصيفي الماضي “نوح وائل السعداوي” في قيادة الرجاء للفوز على ملعب مولاي الحسن، عندما سجل الهدف الثالث في الدقيقة 72، غير أن نوفل الزرهوني أحرز هدف قاتل للفتح الرباطي في الدقيقة 83 دون الاحتفال لسابق تمثيل الرجاء في الفئات العمرية.

بهذه النتيجة اكتفي فريق النسور الخضر بنقطة يتيمة في رحلة العودة إلى الدار البيضاء للاستعداد لمواجهته القادمة أمام سريع وادي زم يوم 10 ديسمبر الجاري على ملعب محمد الخامس.

وتغلب الرجاء على الفتح في آخر مواجهة جمعتهما يوم 19 أغسطس 2020 بهدف دون رد سجله مايسترو خط الوسط محسن متولي، علمًا بأن مباراة الذهاب قبل تفشي فيروس كورونا انتهت بفوز الفتح بنتيجة 2/صفر على ملعب محمد الخامس يوم 30 ديسمبر 2019.

شاهد فيديو اهداف الرجاء والفتح الرباطي في الدوري المغربي “inwi”