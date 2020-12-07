الدوري السعودي | مدرب الفتح يُطمئن الجمهور قبل مواجهة أبها

أكد يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح السعودي على جاهزية فريقه لمواجهة ضيفه أبها غدًا الإثنين في الجولة السابعة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين).

وقال :”قمنا خلال اليومين الماضيين بتصحيح الأخطاء التي وقعنا فيها في المواجهة الماضية أمام الهلال حيث لم يكن الفريق سيئا في تلك المباراة إلا أنه حدثت بعض الأخطاء التي استغلها المنافس بشكل جيد وهذا حال الكرة إن لم تسجل فأنتظر أن تستقبل أهدافًا”.

وكان الفتح خسر أمام الهلال صفر / 3 يوم الخميس الماضي في الجولة السادسة من المنافسات.

وعن الفاصل الزمني القصير بين المواجهتين قال فيريرا :”هذه روزنامة الدوري وتشمل الجميع وعلينا أن نكون مستعدين وفي كامل جاهزيتنا للدخول في أي مباراة سواء في الدوري أو الكأس”.

من جانبه شدد اللاعب نواف بووشل أن مواجهة أبها لن تكون سهلة، وقال:”المباراة تأتي بعد خسارتنا من الهلال ونطمح للتعويض، ولقد عملنا خلال الفترة الزمنية القصيرة التي تفصل المواجهتين على تصحيح الأخطاء”.

وامتدح بووشل الجهاز الفني للفتح وقال:” نملك مدربًا كبيرًا قادرًا على تجهيز الفريق وإعادته لطريق الانتصارات، وهدفنا الفوز والظفر بالنقاط الثلاث”.