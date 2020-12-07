شاهد فيديو اهداف ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الانجليزي “صلاح يسجل ويصنع”

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو اهداف ليفربول وولفرهامبتون في إحدى مباريات اليوم بالجولة 11 من الدوري الإنجليزي موسم 2021/2020، والمنتهية بفوز عريض لرفاق محمد صلاح بنتيجة 4/صفر.

أقيمت المباراة على ملعب آنفيلد روود في مدينة ليفربول، بحضور عدد قليل من الجمهور، ضمن الإجراءات الإحترازية لفيروس كورونا المستجد في الدوري الانجليزي، بعد سماح الحكومة المحلية بعدد مُحدد للجماهير في بعض المدن مثل لندن وليفربول.

ونقل لقاء ليفربول وولفرهامبتون على قناة بين سبورت القطرية 1 بصوت المعلق الرياضي المصري أحمد الطيب، كما نقل على قناة كانال بلوس الفرنسية وسكاي سبورتس البريطانية، وكانال بلوس البولندية، وقناة RMC.

وافتتح محمد صلاح أهداف المباراة في الدقيقة 24 بعد استغلال تمريرة طولية من هندرسون فشل قائد دفاع ولفرهامبتون في ابعادها، وخلال الشوط الثاني صنع هندرسون الهدف الثاني للهولندي فينالدوم، وبعد أقل من 10 دقائق صنع محمد صلاح الهدف الثالث للمدافع الكاميروني ماتيب.

وقبل نهاية المباراة بنحو 12 دقيقة، سجل سيميدو الهدف الرابع لليفربول بالخطأ في مرماه.

شاهد فيديو اهداف ليفربول وولفرهامبتون