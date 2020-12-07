شاهد هدف محمد صلاح في مباراة ليفربول وولفرهامبتون “استغلال لهفوة قاتلة”

سجل النجم المصري محمد صلاح هدف تقدم ليفربول في مباراة مساء اليوم الأحد أمام ولفرهامبتون لحسب الجولة الـ 11 من الدوري الانجليزي الممتاز، ليرفع صلاح رصيد أهدافه لـ 9 في جدول ترتيب الهدافين.

واستغل محمد صلاح هفوة دفاعية فادحة من قائد ولفرهامبتون “كوادي” عندما قرر تسلم كرة طولية أرسلها لاعب الوسط جوردان هندرسون في العمق الدفاعي عند الدقيقة 24.

وغاب محمد صلاح عن تسجيل الاهداف في الدوري الانجليزي منذ هدفه أمام مانشستر سيتي في الجولة الثامنة إثر ركلة جزاء، وذلك يوم 8 نوفمبر الماضي، بسبب تعرضه لإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وكان صلاح قد سجل في أربع مباريات متتالية مع ليفربول هذا الموسم بواقع هدف أمام ميتيلاند الدنماركي ووست هام يونايتد وأتالانتا ومانشستر سيتي، لكنه توقف عن التسجيل بعد عودته للمشاركة أمام ليستر وأتالانتا وبرايتون وأياكس، حتى انهى صيامه اليوم أمام ولفرهامبتون.